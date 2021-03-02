Молодые стартаперы на Кубани получат льготные займы

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае вскоре заработает школа стартаперов, обучение в ней могут пройти люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Кроме того выпускники смогут рассчитывать на льготный займ «Бизнес молодых» в размере до 1 млн рублей без залога и поручительства с процентной ставкой по кредиту 0,1. Соответствующее постановление подписал Вениамин Кондратьев. Ответственными за реализацию пилотного проекта являются департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, министерство образования, науки и молодежной политики края, а также унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края».

О введении новых мер поддержки для начинающих бизнесменов глава региона сообщил 12 февраля во время встречи с представителями молодежных организаций. «Сегодня молодые люди, которые хотят заняться бизнесом, могут прийти за стартовым капиталом в банк. Но мы все знаем, какие там ставки. Плюс необходимо поручительство или залог, которого у начинающих предпринимателей зачастую нет. Поэтому разрабатываем новый заем для молодежи, условия будут максимально льготными – под 0,1% – без залога и поручительств», – сказал Вениамин Кондратьев.

Рассчитывать на такой заем смогут лучшие выпускники школы стартапов. Зачислять в нее будут по результатам профориентационного онлайн тестирования. На занятиях будущие предприниматели изучат основы ведения бизнеса, финансовой грамотности, продвижения продукта на рынке и управления командой. Преподаватели проекта расскажут, как грамотно вложить деньги, найти партнеров или инвесторов.

«Чтобы реализовать свой проект, выпускники смогут получить заем на льготных условиях на сумму до 1 млн рублей, а также получат профессиональное сопровождение наставников в течение нескольких месяцев после запуска. Как правило, подобные проекты ведутся на базе крупных корпораций, венчурных фондов или технопарков – платно. У молодежи Кубани, благодаря решению губернатора, появилась возможность пройти такую программу за счет государства», – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

В Краснодарском крае образовательные мероприятия, популяризирующие предпринимательскую инициативу, проводятся на регулярной основе. В частности действует «Школа молодого предпринимателя», организатором которой выступает департамент инвестиций и развития МСП. Благодаря этой программе абитуриенты в онлайн формате получают знания о финансовых, маркетинговых, управленческих, бухгалтерских, правовых инструментах бизнеса. Выпускникам школы предоставляются именные сертификаты, они также могут рассчитывать на получение льготного займа.

Кроме того по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева на Кубани развивается система наставничества для субъектов МСП. В прошлом году 150 опытных предпринимателей оказали помощь участникам второго потока краевой образовательной программы наставничества. Программа проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На индивидуальных занятиях начинающие и действующие предприниматели получают необходимые навыки и знания для развития своего дела, снижения уровня риска при принятии бизнес-решений. Наставники из числа опытных бизнесменов помогают слушателям подобрать механизм, который обеспечит наиболее быстрый рост бизнес-проекта, дают необходимые консультации и делятся собственным опытом.

Также в крае проводится образовательные проекты «Мама-предприниматель» и форум для бизнес-вумен «В деле».

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края