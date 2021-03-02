Сбербанк в феврале зафиксировал рекордный рост расходов с начала пандемии

В феврале расходы россиян выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании «СберИндекса» (есть у “Ъ”). Это максимальное значение с начала пандемии, отметили аналитики.

За прошедшую неделю, с 22 по 28 февраля, траты россиян в годовом выражении выросли на 2,3%. Аналитики связывают это с тем, что в восприятии россиян уровень риска из-за пандемии коронавируса снизился.

На продовольственные товары расходы в феврале выросли на 5,4%, за последнюю неделю того же месяца — на 4,6%. На непродовольственные товары расходы выросли на 8,7% и 8,2% соответственно.

Расходы в феврале больше всего выросли на товары и услуги:

бытовая техника и электроника — 15,9% (за последнюю неделю февраля — на 33,3%),

компьютеры и ПО — 20,5% (43,8%),

контрактные услуги — 23,9% (23,4%),

одежда и обувь — 16,9% (7%),

спорт — 18,8% (26,1%),

телекомоборудование и услуги — 33,4% (37,1%),

универсальные магазины — 16,1% (24,1%).

На что больше всего упали расходы:

Duty Free — 76,8% (78,4%),

авиабилеты — 73,9% (77,6%),

дорожные пошлины — 30,1% (34,7%),

отели — 30,7% (нет данных),

парковки и гаражи — 33,6% (31,9%),

развлечения — 32,9% (19,9%).

По данным исследования NielsenIQ, число финансово пострадавших от пандемии потребителей с сентября 2020-го по январь 2021 года выросло почти в два раза, с 27% до 53%. Этот показатель немного выше, чем в среднем по миру — 46%. При этом среди 47% россиян, у которых не уменьшились доходы, 16% стали внимательнее контролировать свои траты.

Подробности — в материале “Ъ” «Победнившие пандемию».