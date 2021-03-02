Группа ММК увеличила расходы на благотворительность и соцпрограммы до почти 3 млрд рублей

В 2020 году затраты Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на реализацию благотворительных и социальных программ составили 2 972,7 млн рублей, что на 15,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года.



При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила 73%, достигнув 2,18 млрд рублей – на 21,8% выше, чем в 2019 году.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, «наш стратегический приоритет – следовать принципам устойчивого развития. Этот подход определяет ответственное отношение к экологии, социальным вопросам, развитию персонала и созданию культуры возможностей, обеспечению безопасной производственной среды. Мы рассматриваем проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании. Поэтому ключевое значение мы придаем созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в Магнитогорске. Для этого наша компания реализует социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города, направленные на решение всех актуальных вопросов».

Крупнейшим направлением социальных инвестиций в 2020 году стала благотворительность, что было связано с необходимостью противодействия пандемии коронавируса. Уже в первые дни после возникновения эпидемиологической угрозы ПАО «ММК» по решению председателя совета директоров Виктора Рашникова направило более 530 млн рублей на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты сотрудников Группы ММК, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий горожан.

В первую очередь ММК выступил инициатором и организатором масштабной благотворительной программы «Мы вместе», ориентированной на одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города. Для них ежемесячно (с апреля по сентябрь 2020 года) формировались и адресно доставлялись наборы продуктов питания и комплекты средств индивидуальной защиты. На эти цели было направлено 167 млн рублей за счет средств ПАО «ММК» а также средства, собранные горожанами на специальном благотворительном счете.

Помимо этого, было принято решение о выделении дополнительных средств для финансирования противовирусных и социально направленных мероприятий в городе объемом более 360 миллионов рублей. В числе реализованных мер социальной поддержки – приобретение оборудования для учреждений здравоохранения, выплаты медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска; закупки компьютерной техники для молодых педагогов и школьников из малообеспеченных семей. Для магнитогорских детских садов приобрели и установили специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.

Общие расходы на благотворительность в Группе ПАО «ММК» в 2020 году составили свыше 1,15 млрд рублей, из которых более 1 млрд пришлись на долю материнской компании.

Кроме того, в 2020 году Группа ПАО «ММК» выделила средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (526,7 млн рублей), компенсацию работникам стоимости путевок на санитарно-курортное лечение (около 300 млн) и организацию детского отдыха (52 млн), формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов (132,7 млн), стимулирование рождаемости, поддержку материнства и многодетных семей (108,5 млн рублей), организацию культурно-массовой работы и содержание домов культуры (100 млн), обеспечение работников комбината горячим питанием (66 млн), жилищные, молодежные, образовательные программы и другие добровольные социальные обязательства (около 160 млн). На адресную социальную поддержку пенсионеров и инвалидов в рамках программы «Забота», реализуемой на базе БФ «Металлург», компания в 2020 году направила около 377 млн рублей (в 2019 году – 322 млн).

В общей сложности вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы в 2020 году составили 2 972,7 млн рублей.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»