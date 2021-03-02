СК возбудил уголовное дело из-за пониженной температуры в детсаде в Удмуртии

Следственные органы СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц в детском саду деревни Верх-Люкино Балезинского района (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в учреждении выявили нарушения температурного режима.

По данным следствия, должностные лица МБОУ «Верх-Люкинская СОШ» ненадлежащим образом исполняли обязанности по обеспечению температурного режима в помещениях дошкольной группы с сентября 2020 года по 1 марта 2021 года. Это поставило под угрозу здоровье малолетних детей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.