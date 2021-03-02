Главный иммунолог Ярославской области: вакцина от COVID-19 защищает два года

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» сохраняет иммунитет к вирусу привитого человека до двух лет, сообщила на пресс-конференции главный иммунолог Ярославской области Елена Чепрасова.

«Компьютерный прогноз говорит, что вакцинация «Спутник V» сохранит вам иммунитет на два года, это очень хороший показатель»,— отметила госпожа Чепрасова.

Также главный иммунолог рассказала, что в России уже присутствуют штаммы вируса, завезенные из других стран, в частности, британский штамм коронавируса.

«В данной ситуации нужно быть морально готовыми и тех, кто приезжают из Великобритании, нужно спокойно обходить стороной. В России этот штамм уже есть, и Африканский штамм уже есть в России. Он присутствует в местах, где существует ареал тех людей, кто может быть выделителем того штамма»,— уточнила главный иммунолог области.

Дарья Сабаева