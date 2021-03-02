«Коронавирус уже никуда не уйдет»

Главный иммунолог Ярославской области Елена Чепрасова на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню иммунолога, который отмечается 1 марта, рассказала, как защитить себя от коронавирусной инфекции. Иммунолог сообщила журналистам, как повысить иммунитет и обезопасить свой организм весной, можно ли ставить вакцину от коронавируса повторно, встречаются ли аллергические реакции на прививку от COVID-19. Также специалист поделилась собственными ощущениями после вакцинирования.

— Сообщалось, что в конце февраля вы сделали себе прививку от нового коронавируса. Расскажите, почему вы решили ее сделать? Были ли у вас побочные эффекты?

— Да, я вакцинировалась 26 февраля. Как только появился «Спутник V», я была в первых рядах, но там были возрастные ограничения от 18 до 60 лет, поэтому мне пришлось немного подождать, пока эти ограничения не были сняты. С помощью вакцины создается активный иммунитет, так как в нее закладываются самые иммуногенные части вируса или бактерии, и организм запоминает информацию не через болезнь, а собирает информацию с помощью вакцины. У меня после вакцинирования из побочных эффектов лишь слегка повысилась температура до 37,2–37,5 градуса.

— Бывают ли аллергические реакции на вакцинацию от COVID-19?

— В составе вакцины «Спутник V» нет ни банана, ни шоколада, ничего такого нет. Единственное, нужно посмотреть инструкцию перед вакцинацией, что входит в состав вакцины. Если у вас нет аллергии на эти компоненты, то, соответственно, и на вакцину аллергии не будет. Если появилась сыпь после вакцины, надо смотреть, что вы ели в день вакцинации. Есть такие вакцины, например от кори, которые делаются на курином белке, так вот, если у человека сильная аллергия на куриный белок, то ему такую вакцину ставить нельзя.

— В течение какого времени после вакцинации сохраняется иммунитет к коронавирусу?

— В случае если человек переболел ковидом, у него сохраняется иммунитет в двух видах. Первый, это действие антител, продолжительность которых 6–8 месяцев, и второй, это Т-клеточная память, которая сохраняется до двух лет. Что касается вакцины «Спутник V», то компьютерный прогноз говорит, что она сохранит вам иммунитет на два года, это очень хороший показатель.

— Нужно ли делать прививку повторно? И если нужно, то ставить повторную прививку необходимо той же вакциной, что и в первый раз?

— Вакцинироваться повторно можно, но тут все индивидуально. Если антитела, защищающие вас, ушли, то можно сделать повторную прививку. Сейчас есть «Спутник лайт» однократный, можно сделать его, чтобы восстановить антитела.

Иммунитет, вырабатывающийся после вакцинации от коронавируса,— как собаки-помощники, которые сторожат дом. Сначала они бодры и активны, затем постепенно слабеют и разбегаются. Через год этих «сторожевых» псов нужно пересчитать, и если количество антител снизилось, сделать ревакцинацию.

Необязательно колоть такую же вакцину, какая была поставлена при первой прививке. Можно использовать и другие вакцины.

— Сейчас сообщается, что во многих странах выявляются новые штаммы коронавируса. Готовы ли мы к новым штаммам? Спасет ли от них существующая вакцина?

— В России давно уже есть многие из этих штаммов. К нам уже завезли британский штамм COVID-19, и африканский штамм. Все созданные вакцины, включая американские, направлены на создание нейтрализующих антител, которые не дают коронавирусу сесть в организме. Другими словами, они направлены на создание антител против шипов вируса. Так вот, шипы — наименее изменчивая часть вируса. Так что вакцины работают. Если же появится совершенно другой штамм, то может потребоваться создание более модернизированной вакцины.

— Когда коронавирус уйдет?

— Коронавирус уже никуда не уйдет, он будет жить вместе с нами. Безусловно, с каждым годом он будет слабее. Если вы проиммунизируетесь или переболеете, и вирус к вам все же снова придет, то он может засесть в верхних дыхательных путях, но вы его даже не почувствуйте, и он дальше не пойдет.

Главное — защищать себя, носить маски, мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты, но все в меру, не нужно пить антибиотики просто так и создавать стерильную среду повсюду.

— Весна — одно из самых сложных времен для нашего иммунитета. Что делать, чтобы не заболеть?

— В этот период нам необходимы витамины, в первую очередь витамины А, D и С. Организм должен получать витамины не в качестве добавок, а из пищи, которую мы употребляем. Вся иммунная система — белковый процесс, поэтому нам необходим белок. Весной организм необходимо подкармливать Омега-3 и Омега-6, цинком, пробиотиками. Ну а самое главное — позитивные эмоции, которые очень хорошо повышают иммунитет.

Дарья Сабаева