«Унизительно все это»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что России придется покинуть Совет Европы. Международная организация вполне может начать соответствующую процедуру. Это будет сделано в ответ на отказ Москвы подчиниться решению ЕСПЧ освободить Алексея Навального. По словам Толстого, в случае выхода из Совета Европы Россия создаст собственные правозащитные механизмы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает странной ситуацию, когда страна — член организации не выполняет ее требования.
Петр Олегович Толстой – автор речей о коллаборационистах, фонариках и блокадном Ленинграде — вновь отметился рядом ярких заявлений. В первую очередь вице-спикер Госдумы решил задаться вопросом, что, собственно, Россия делает в Совете Европы. Примечательно, что эти слова прозвучали не мероприятии, посвященном 25-летию членства РФ в этой очень неудобной организации.
А теперь могут и вовсе отчислить.
Более того, как разъяснил Петр Олегович, те, кого мы считали союзниками, на деле показали свою гнилую сущность — голосуют против нас. Он решил не называть страны, о которых идет речь. Однако вызывает некоторое удивление, что до сего момента такие еще имелись.
На этом фоне против России может быть запущена так называемая процедура трехстороннего мониторинга — бюрократическое действо, которое может привести к исключению страны из Совета Европы. Российская судебная система отказалась выполнять решение Европейского суда по правам человека немедленно освободить Алексея Навального. И теперь за это должно последовать наказание.
Из слов Толстого можно сделать вывод, что наши народные избранники не в восторге от перспективы лишиться приятных командировок в славный город Страсбург. То есть, мы сами не хотим выходить, однако если они там все-таки решат, то к этому нужно быть морально готовыми. Хотя есть большие сомнения, что евробюрократы рискнут пойти на такую меру — не сильны нынче европейцы.
В глубине души нельзя исключать, что российская парламентская делегация, да и руководство государства тоже, на это очень надеются. Не хочется так взять и разорвать отношения. Это, как минимум, неприятно.
Самое интересное — как будут выглядеть органы, совместные с Белоруссией и, скажем, с Туркменией.
А если серьезно, с Толстым можно согласиться — непонятно, что мы делаем в Совете Европы и других подобных институтах. Наверное, следует, прежде всего, для себя решить, что дальше. Мы же говорим постоянно об ущербности Запада. Значит, нужно быть принципиальными до конца. Пришло время определяться, в какую сторону идти. Даже если сейчас не исключат, то в дальнейшем этот вопрос все равно всплывет.
Как ЕСПЧ применял обеспечительные меры
Унизительно все это. Тем более, у нас уже не осталось союзников. Партнеры не поддерживают посадки оппозиционеров и разгоны митингов. Старушка Европа привыкла, что выражать свое мнение не только можно, но и нужно. То, что происходит сейчас, напоминает попытку усидеть на двух стульях. А это достаточно сложно. Особенно в условиях полного одиночества.
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