Борис Сарнаев прокомментировал восстановление в должности председателя ГКК Удмуртии

Борис Сарнаев прокомментировал “Ъ-Удмуртия” решение Ленинского райсуда Ижевска, который восстановил его в должности председателя государственного контрольного комитета республики. Он отметил, что пока не получил решения судов.

«Судья прочитал резолютивную часть, мотивировочную мы еще ждем. Конечно, я удовлетворен, что меня восстанавливают на работе»,— добавил господин Сарнаев.

Напомним, Борис Сарнаев был уволен в конце 2020 года после решения госсовета республики снизить предельный возраст для занимающих должность председателя ГКК с 65 до 60 лет. Одновременно Верховный суд Удмуртии признал это снижение законным. Эксперт не исключает, что районный суд встал на сторону чиновника из-за процедурных нарушений при его увольнении.

Подробности читайте в материале «Удмуртский чиновник вернулся с пенсии».