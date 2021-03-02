АО «БЭСК» объявляет традиционный конкурс для журналистов

Башкирская электросетевая компания (входящая в группу компаний АФК «Система») объявляет традиционный ежегодный творческий конкурс среди журналистов республиканских и федеральных СМИ на лучшую публикацию о группе компаний АО «БЭСК».



К участию приглашаются авторы районных, городских, республиканских, федеральных и отраслевых изданий, печатных и интернет-СМИ, радио, телевидения, информационных агентств. На конкурс принимаются журналистские работы, вышедшие в свет с 1 января по 3 декабря 2021 года. Конкурс журналистских работ о группе компаний АО «БЭСК» проводится с целью поощрения авторов СМИ, наиболее полно и профессионально освещающих тему электроэнергетики.

Опубликованные материалы, аудио- и видеозаписи со сведениями об авторах направляются до 3 декабря 2021 года для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией в отдел по связям с общественностью АО «БЭСК» по адресу: 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126, или эл. адрес: bikbaevmm@bashkirenergo.ru (с пометкой «На конкурс»). Комиссия не рассматривает материалы, опубликованные на правах рекламы.

Победителями прошлогоднего конкурса стали заведующий отделом экономики газеты «Республика Башкортостан» Ильдар Ахияров, главный редактор газеты «Коммерсантъ-Уфа» Булат Баширов и корреспондент газеты «Уфимские ведомости» Екатерина Климович.