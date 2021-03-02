S&P 500 поднялся до максимума с июня

По итогам торгов в понедельник, 1 марта, американские фондовые индексы показали рост. При этом индекс S&P 500 показал лучшее значение с июня, пишет The Wall Street Journal. Это произошло на фоне приостановки роста доходности государственных облигаций.

S&P 500 поднялся на 90,67 пункта, до 3901,82 (+2,38%). Это стало самым высоким ростом за одну сессию с 5 июня в процентном выражении. Индекс Dow Jones поднялся на 603,14 пункта, до 31 535,51 (+1,9%,), NASDAQ — на 396,48 пункта, до 13 588,83 (+3%).

На прошлой неделе все три индекса показали падение. Это произошло на фоне потерь технологических компаний из-за ситуации на рынке гособлигаций. Замедление роста доходности гособлигаций поспособствовало оживлению спроса со стороны инвесторов.