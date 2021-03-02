В 2021 году в Екатеринбурге выросла средняя стоимость проживания в гостиницах

В Екатеринбургских отелях и гостиницах в 2021 году выросла средняя стоимость проживания, об этом на заседании комиссии гордумы рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации Максим Афанасьев.

Так, в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 года, средняя стоимость размещения в гостиницах категории «3 звезды» выросла 3,6 тыс. руб. до 3,8 тыс. руб. В гостиница категории «4 звезды» – с 4,8 тыс. руб. до 5,1 тыс. руб., а в гостиницах «5 звезд» – с 8,8 тыс. руб. до 9 тыс. руб.

По словам господина Афанасьева, пик по загрузке номерного фонда был во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году, тогда он составил 67%, в 2019 — 64%. В 2020 году из-за пандемии коэффициент упал до 40%. По прогнозу администрации, в 2021 году этот показатель должен вырасти до 45%, а в 2023 году до 65-70%.

Напомним, что в 2023 году в Екатеринбурге пройдет Универсиада. К этому времени в городе должны сдать в эксплуатацию четыре гостиницы.

Мария Игнатова