Вторую гостиницу Ramada в Екатеринбурге планируют сдать в 2022 году

В ближайшие три года в Екатеринбурге откроется четыре новых гостиницы. По словам председателя комитета по организации бытового обслуживания населения городской администрации Максима Афанасьева, в этом году планируют ввести в эксплуатацию гостиницу Hyatt на Верх-Исетском бульваре, которую строят уже больше трех лет. Напомним, что изначально гостиницу планировали сдать к Чемпионату мира по футболу, который проходил в 2018 году.

На 2022 год запланирован ввод эксплуатацию введут отеля «три звезды» Ramada Encore на Бебеля, 61. С такой же категорией звезд сдадут гостиницу на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана. В 2023 году еще одна гостиница появится рядом с площадкой «Екатеринбург-Экспо».

По словам господина Афанасьева, в Екатеринбурге работает 125 гостиниц и мини-отелей на 11,3 тыс. мест. Из них 118 средств размещения прошли добровольную систему классификации. К 2023 году количество средств размещения увеличится до 129 (12,5 тыс. мест).