Продажи автомобилей в Сибири в январе выросли на 8,4% В топ-5 марок авторынка округа вошли Lada, KIA и Hyundai

В регионах Сибирского федерального округа (СФО) в январе было продано 7,5 тыс. легковых автомобилей, что на 8,4% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщили “Ъ-Сибирь” в «Автостат инфо».

При этом, по данным агентства, продажи иномарок выросли на 4,2% (до 5,8 тыс. шт.), российских автомобилей — на 25,5% (до 1,7 тыс. шт.).

Самыми популярными среди сибиряков в январе стали Lada (1,5 тыс. шт., рост на 28%), KIA (1,2 тыс. шт., + 26%) и Hyundai (0,9 тыс. шт., +10%). В топ-5 марок авторынка СФО вошли также Toyota и Renault, продажи которых в январе упали на 6% — до 621 и 574 продаж соответственно.

Среди моделей автомобилей самыми востребованными, как показывает исследование «Автостат инфо», стали: Kia Rio (588), Lada Granta (524), Hyundai Creta (535), Lada Vesta (440) и Hyundai Solaris (263).

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Дарья Решетникова