Анализ рынка микрофонов

У журнала Expertology появился рейтинг лучших микрофонов, которые можно приобрести в России



Динамические микрофоны можно использовать для записи в экстремальных условиях. Они не боятся повышенной влажности и жаркой погоды. Микрофоны этого вида можно подключить к таким мощным источникам звука, как барабаны и гитарные усилители. Девайсы устойчивы к перегрузкам и подходят для записи резких и очень громких звуков. Специалисты Expertology составили рейтинг из трех лучших динамических микрофонов. Кроме технических характеристик, экспертная группа проекта провела исследование, для каких целей лучше всего выбрать ту или иную модель.

По каким принципам составляются обзоры Expertology

Интернет-журнал выделяется в рунете своим нестандартным подходом к рейтингам и сравнениям. Это первый ресурс в России, который согласует публикацию всех статей с компетентными экспертами различных отраслей. Главный принцип журнала – качество всегда на первом месте. Все материалы уникальны, а факты проходят многоступенчатую проверку.

Рейтинг микрофонов был подготовлен благодаря нескольким этапам голосования. Первая оценка была предоставлена группой специалистов в сфере звукозаписывающей техники. На втором этапе главным было мнение пользователей, которые уже приобрели микрофоны из обзора. Эксперты скорректировали свои оценки, руководствуясь отзывами потребителей.