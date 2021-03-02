В убийстве пятилетнего мальчика в Вольске подозревается сожитель его матери

В Вольске Саратовской области задержан подозреваемый в убийстве пятилетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК.

Как ранее сообщал "Ъ-Средняя Волга", 1 марта рано утром тело ребенка в нижнем белье было обнаружено на улице города. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство малолетнего».

В преступлении подозревается 38-летний сожитель матери мальчика. С ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Будет дана юридическая оценка действиям матери мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок.

Марина Ковалева