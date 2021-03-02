На развитие сетей водоснабжения Сочи за год потратили более 637 млн рублей

На улучшение сетей водоснабжения и водоотведения Сочи в 2020 году в рамках инвестиционных программ было израсходовано более 637 млн рублей. Эти средства были направлены на расширение коммунальных сетей и модернизацию оборудования, сообщает пресс-служба МУП Сочи «Водоканал».

В прошлом году выполнили ремонт 61 объекта, около 22 км сетей водоснабжения и 1,5 км сетей водоотведения, было построено более 2,3 км новых сетей, показатели выполнения производственной программы выросли в три раза

В планах предприятия в 2021 году - запуск крупного водозабора на реке Мзымта. Насосный узел призван обеспечивать питьевой водой поселки Молдовка, Казачий брод, Ахштырь, а также закольцевать часть системы водоснабжения города.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, выручка сочинского МУП «Водоканал» в 2020 году составила 3 млрд руб., на 400 млн руб. больше, чем в 2019 году. До 2035 года в рамках федеральной программы «Сочи - жемчужина России» на модернизацию системы водоотведения и водоснабжения города-курорта будет направлено порядка 160 млрд руб.

Ольга Логинова