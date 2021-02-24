Выручка сочинского «Водоканала» в 2020 году составила 3 млрд рублей

Выручка сочинского МУП «Водоканал» в 2020 году составила 3 млрд руб., что на 400 млн руб. больше, чем в 2019 году, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что в ходе реализации производственной и инвестиционной программ были выполнены работы на общую сумму около 420 млн руб. Был отремонтирован 61 объект на сумму 356 млн. руб., а также 21,6 км сетей водоснабжения и 1,5 км сетей водоотведения. Кроме того, был запущен уникальный для России комплекс цеха сушки илового осадка на очистных сооружениях канализации «Бзугу». Установка позволяет получать минеральное удобрение из обезвоженного илового осадка, остающегося после очистки канализационных стоков.

В 2021 году предприятие планирует установить узлы учета на все многоквартирные дома Большого Сочи, что позволит увеличить его годовую выручку до 3,5 млрд. руб. и претендовать на включение в перечень системообразующих предприятий РФ.

Как писал “Ъ-Кубань”, до 2035 года в рамках федеральной программы «Сочи - жемчужина России» на модернизацию системы водоотведения и водоснабжения города-курорта будет направлено порядка 160 млрд руб.

Виктория Колганова