«Сибагро» может приобрести белгородский агрохолдинг «Промагро»

Компания «Сибагро» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% в АО «АПХ "Промагро"» (Белгородская область). Как сообщает “Ъ” со ссылкой на данные топ-менеджера крупного агрохолдинга, «Промагро» было выставлено на продажу больше года. Источник “Ъ” на рынке оценивает бизнес «Промагро» в 8,5–9,5 млрд руб. По данным Национального союза свиноводов, в результате сделки «Сибагро» может увеличить производство свинины до почти 300 тыс. т и войти в топ-5 производителей свинины в РФ.

В 2020 году «Сибагро» произвела 237,5 тыс. т свинины в живом весе.

В структуре «Промагро» — три свиноводческих комплекса общей мощностью 64,5 тыс. т в живом весе в год, мясоперерабатывающий завод мощностью до 113 тыс. т продукции в год и производство комбикормов на 200 тыс. т в год. Выручка «АПК "Промагро"» в 2019 году составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 116,9 млн руб.

«Сибагро» (штаб-квартира в Томске) объединяет более 10 производственных предприятий. Специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

Оксана Павлова