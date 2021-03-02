Начальник ангарской колонии, где произошел пожар, помещен под домашний арест

Начальник ангарской колонии ИК-15, которая в апреле прошлого года выгорела в результате бунта заключенных, Андрей Верещак помещен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Информацию подтвердили в СУ СКР по Иркутской области. Андрею Верещаку предъявлено обвинение по п. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Следствие намерено добиваться изменения ему меры пресечения на арест. По предварительным данным следствия, в январе 2017 года начальник ИК-15 оплатил из средств, выделенных из федерального бюджета для колонии, проведение обследования лесного участка на сумму, превышающую 700 тыс. руб. При этом лесной участок учреждению не принадлежал.

Бунт в ангарской колонии начался 9 апреля в знак протеста против действий администрации учреждения.

Примерно два десятка заключенных демонстративно порезали себе руки, после того как сотрудник исправительного учреждения избил осужденного.

Следующим утром около 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Позже они собрались на плацу и стали забрасывать сотрудников камнями, требуя сообщить им, куда вывезли заключенных, день назад совершивших попытку суицида. Затем они начали поджигать строения в промзоне. Для подавления бунта привлекался спецназ ГУ ФСИН. На следующий день под завалами было обнаружено тело повешенного осужденного. После бунта в колонии было возбуждено три уголовных дела. Обвинения в дезорганизации деятельности исправительного учреждения следствие предъявило 15 осужденным.

Подробнее о тюремном протесте — в материале “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».

Екатерина Еременко, Иркутск