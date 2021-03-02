Начальник ангарской колонии, где произошел пожар, помещен под домашний арест

Начальник ангарской колонии ИК-15, которая в апреле прошлого года выгорела в результате бунта заключенных, Андрей Верещак помещен под домашний арест. Ему предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Информацию подтвердили в СУ СКР по Иркутской области. Андрею Верещаку предъявлено обвинение по п. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Следствие намерено добиваться изменения ему меры пресечения на арест. По предварительным данным следствия, в январе 2017 года начальник ИК-15 оплатил из средств, выделенных из федерального бюджета для колонии, проведение обследования лесного участка на сумму, превышающую 700 тыс. руб. При этом лесной участок учреждению не принадлежал.
Бунт в ангарской колонии начался 9 апреля в знак протеста против действий администрации учреждения.
Следующим утром около 300 осужденных отказались выйти на зарядку. Позже они собрались на плацу и стали забрасывать сотрудников камнями, требуя сообщить им, куда вывезли заключенных, день назад совершивших попытку суицида. Затем они начали поджигать строения в промзоне. Для подавления бунта привлекался спецназ ГУ ФСИН. На следующий день под завалами было обнаружено тело повешенного осужденного. После бунта в колонии было возбуждено три уголовных дела. Обвинения в дезорганизации деятельности исправительного учреждения следствие предъявило 15 осужденным.
Подробнее о тюремном протесте — в материале “Ъ” «В Ангарской колонии есть погибший».