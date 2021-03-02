Губернатор Андрей Травников поручил муниципалитетам активнее включиться в проект по господдержке самозанятых

Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по созданию в Новосибирской области благоприятных условий для деятельности самозанятых жителей.

Глава региона напомнил о том, что в 2020 году Новосибирская область в инициативном порядке присоединилась к эксперименту по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Применять спецрежим могут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору.

«Проект направлен не на увеличение поступлений налогов. Главный результат, которого мы ожидаем от специального налогового режима, — более активное развитие нашего предпринимательства и значимый вклад от деятельности наших предприимчивых граждан в развитие экономики нашего региона и экономик муниципалитетов. Прошу подключиться к этой важной работе не только руководителей областного уровня, но и глав муниципалитетов»,— подчеркнул губернатор Андрей Травников.

О реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» участникам совещания доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В качестве эксперимента специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с 2019 года был установлен на территории четырех субъектов Российской Федерации, с 2020 года — на территории еще 19 субъектов РФ, в том числе в Новосибирской области. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. Новый налог на профессиональный доход для самозанятых предусматривает два вида ставок: 4% в отношении доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физическим лицам и 6% в отношении доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб.

С целью дальнейшей популяризации налога на профессиональный доход и создания благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был выделен новый федеральный и, соответственно, новый региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Федеральным проектом для Новосибирской области на 2021 год в качестве целевого показателя установлено количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», — 33 560 человек. По данным на 1 февраля 2021 года в нашем регионе это число составляет более 35 тыс. человек. Это 104,5% от целевого показателя.

С 2021 года большинством мер государственной поддержки, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, смогут воспользоваться и самозанятые. Начиная с 2021 года Фондом микрофинансирования Новосибирской области предоставляются микрозаймы физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Для данной категории заемщиков предусмотрена возможность получения займа в размере до 200 тыс. руб. Планируется, что в 2021 году Фонд сможет выдать таких займов на сумму более 10,5 млн руб. Фондом микрофинансирования уже одобрена первая заявка на выдачу микрозайма самозанятому гражданину, оказывающему услуги в сфере строительства в р.п. Краснообск Новосибирского района.

Также с января 2021 года в Новосибирской области самозанятым может быть оказана имущественная поддержка — предоставление в пользование государственного имущества из числа включенного в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для сдачи в аренду субъектам МСП. В феврале 2021 года самозанятому гражданину в Мошковском районе оказана имущественная поддержка — предоставлено в аренду два помещения.