ЦБ хочет сделать вознаграждение НПФ относительным

На заседании рабочей группе по НПФ в Госдуме, проведенного 1 марта, первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что ему нравится одна из обсуждаемых инициатив в области изменения системы вознаграждения пенсионных фондов. По его словам, вместо переменной части вознаграждения (success fee) от абсолютного инвестиционного дохода, которая сейчас составляет 15%, может быть введено вознаграждение от реального дохода. То есть за вычетом инфляции, которая будет являться базовым обязательством фондов. Сейчас для пенсионных резервов и накоплений действует различная система вознаграждения. По негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), фонд после того, как его управляющая компания (УК) взяла вознаграждение, имеет право на 15% success fee от полученного абсолютного дохода. По обязательному пенсионному страхованию (ОПС) НПФ имеет право брать в течение года 0,75% постоянной части вознаграждения (management fee) от объема пенсионных накоплений, а также в конце года — 15% success fee от полученного абсолютного дохода.

Илья Усов