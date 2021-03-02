Шпаков Дмитрий Александрович

Родился 4 августа 1973 года в Брянской области. В 1996 году окончил Национальный технический университет Украины. В 1998 году начал карьеру в компании AB InBev на позиции торгового представителя в Киеве, в 2001 году стал менеджером по продажам ключевым клиентам, а годом позже занял должность регионального менеджера по продажам. В 2007 году назначен национальным директором по продажам «САН ИнБев» на Украине. В 2014 году стал президентом украинского подразделения, а в 2015 году возглавил российский дивизион «САН ИнБев». Позднее в том же году был назначен на должность президента бизнес-подразделения стран Восточной Европы AB InBev. С 2018 года — президент объединенной компании AB InBev Efes. Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, имеет степень MBA в Международном институте менеджмента, бизнес-школе INSEAD. Женат, воспитывает троих детей. Увлекается спортом и музыкой.