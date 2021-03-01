Антон Инюцын покинул пост замминистра энергетики РФ

Как и предполагал “Ъ”, от должности освобожден замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, отвечавший за развитие российского рынка газового топлива. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Ранее была утверждена реформа госаппарата, в соответствии с которой число заместителей министра энергетики сократили с семи до пяти. Помимо господина Инюцына этот пост оставил Анатолий Тихонов.

Такое решение собеседники “Ъ” ранее объясняли проводимой вице-премьером Дмитрием Григоренко реформой, предусматривающей сокращение около 1,2 тыс. должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти.

«Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе»,— говорится в документе.

Антон Инюцын отвечал в министерстве за конгрессно-выставочную деятельность, а также за расширение применения газомоторного топлива. В Минэнерго он пришел в 2012 году из администрации президента, где несколько месяцев возглавлял департамент референтуры. До этого в 2008–2012 годах он работал начальником отдела аппарата правительства, которое в то время возглавлял Владимир Путин (курирующим ТЭК вице-премьером был глава «Роснефти» Игорь Сечин). Его новое место работы пока неизвестно.

Подробнее о кадровых сокращениях в Минэнерго — в материале “Ъ” «Минэнергосберегающие технологии».