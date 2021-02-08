Глава Минэнерго сократил количество своих замов и распределил их полномочия

Министр энергетики России Николай Шульгинов утвердил распределение полномочий и перечень своих заместителей, сообщает пресс-служба министерства. Согласно новой структуре, число заместителей министра сокращено с семи до пяти. В новый состав, как и предполагал “Ъ” не попали Антон Инюцын и Анатолий Тихонов, который вместе со своей женой находится под следствием по делу о хищении более 700 млн руб.

Министерство решило упразднить департамент проектного управления и обеспечения деятельности министерства, которым руководил господин Инюцын, и департамент корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, бывший введении господина Тихонова. Обязанности уходящих заместителей будут переданы Павлу Сорокину и Анатолию Яновскому. Также будет упразднен департамент мониторинга платежной дисциплины в отраслях ТЭК, которым управлял замминистра Павел Сниккарс.

Как распределятся обязанности заместителей министра:

Павел Сорокин сохранит кураторство над нефтегазовым комплексом. Он будет отвечать за сводную государственную политику, стратегическое развитие, госпрограммы, инновации и импортозамещение. Кроме того, он займется курированием цифровой трансформации, а также вопросами экологии и климатической повестки.

Анатолий Яновский продолжит управление вопросами международного сотрудничества, угольной промышленности. В его ведение перейдут бюджетные полномочия министерства, вопросы имущественных отношений, координация работы подведомственных организаций и хозяйственного обеспечения.

Анастасия Бондаренко займется вопросами информационного обеспечения, организации делопроизводства и контроля исполнения поручений. Она по-прежнему будет курировать вопросы законопроектной деятельности, государственной службы и антикоррупции, развития кадрового потенциала и образования в ТЭК.

Евгений Грабчак получил в ведение программы ГИС ТЭК, проектную деятельность и закупки. Он продолжит курировать вопросы оперативного управления в ТЭК, техническую политику, вопросы строительства, чрезвычайных ситуаций, контроля и надзора, ОЗП, взаимодействия с регионами.

Павел Сниккарс будет и дальше курировать сферы электроэнергетики и теплоснабжения. Дополнительно он будет отвечать за правовое обеспечение деятельности министерства и совершенствование регуляторной политики.

Пост курирующего электроэнергетику заместителя главы Минэнерго Павел Сниккарс занял в ноябре 2020 года. Он с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики в министерстве. Петербуржец Юрий Маневич, занимавший этот пост с апреля 2019 года, был отправлен в отставку по собственному желанию.