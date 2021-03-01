Холдинг «Биннофарм Групп» расширяет линейку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Компания запускает производство препарата для борьбы с железодефицитом и лечения анемии на заводе в Зеленограде, производственная мощность позволяет выпускать до 60 млн ампул в год. Как заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов, холдинг активно работает над развитием целевого продуктового портфеля и в ближайшие несколько лет планирует запустить в производство более 100 востребованных лекарственных средств.

Fix Price планирует привлечь до $1,7 млрд на IPO в Лондоне. Сбор заявок инвесторов пройдет с 1 по 4 марта, окончательную цену предложения могут объявить 5 марта. Начало торгов запланировано на 10 марта. Предполагается, что часть бумаг продадут текущие акционеры — основатели Артем Хачатрян и Сергей Ломакин.

Чистый оборот одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Lamoda в прошлом году вырос на 32%. основными драйверами роста бизнеса стали активный приток новых клиентов и развитие партнерских отношений с брендами, подкрепленное также развитием маркетплейса. Lamoda по итогам года показала прибыльность по скорректированному показателю EBITDA в 2,4 млрд руб.