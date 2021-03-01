Экспорт электроэнергии стремится к норме

После прошлогоднего провала по экспорту электроэнергии «Интер РАО» надеется в 2021 году нарастить поставки за рубеж на треть, до 15 млрд кВт•ч. Пока компании помогают аномальные морозы, однако, даже выполнив прогноз по поставкам по итогам года, «Интер РАО» не сумеет вернуться к уровням последних четырех лет. Дальнейшего роста ждать не стоит, предупреждают аналитики: от поставок РФ хотят отказаться страны Балтии и Украина, а ЕС может ввести углеродное регулирование для энергопоставок.

«Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии из РФ) по итогам 2021 года в базовом прогнозе планирует поставить за рубеж 15 млрд кВт•ч, что на 28% больше показателя прошлого года. Об этом компания сообщила в понедельник, 1 марта, на презентации результатов МСФО. «Интер РАО» ожидает, что основными покупателями в этом году станут страны Прибалтики (Латвия и Литва), на которые придется 33% поставок. Еще 27% объема может уйти в Финляндию, 21% в Китай, 8% в Казахстан, 6% в Грузию, еще 5% — в другие страны. При этом маржинальная прибыль превысит средние показатели за пять лет, говорится в презентации компании.

В прошлом году поставки «Интер РАО» за рубеж оказались самыми низкими за последние годы, рухнув на 39,5%, до 11,7 млрд кВт•ч. Крупнейшим покупателем стала Литва (27% от общего объема поставок), доля Китая — 26%, доля Финляндии — 22%, Казахстана — 11%. Выручка от экспорта упала примерно на треть — до 52,5 млрд руб., EBITDA по этому направлению упала на 56,6%, до 7,8 млрд руб.

Причины снижения экспорта в 2020 году — снижение цен на бирже Nord Pool (Северная Европа), сокращение спроса на фоне теплой зимы и ограничений из-за пандемии в странах ЕС, а также рост выработки ВИЭ и ГЭС.

В целом за год электропотребление сократили все страны—покупатели электроэнергии, кроме Казахстана и Китая. Например, в Финляндии, наиболее рентабельном направлении для РФ, электропотребление сократилось более чем на 6%, сообщила член правления—врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина.

Однако в текущем году ситуация изменилась: из-за суровых морозов поставки в страны ЕС в начале года оказались рекордными, отметила госпожа Панина. Например, средний объем месячной поставки в страны Прибалтики из первой ценовой зоны (европейская часть РФ и Урал) в начале этого года составил 418 млн кВт•ч, при этом в 2019-м показатель находился на уровне 303 млн кВт•ч. Среднемесячные объемы экспорта в Финляндию в текущем году — 762 млн кВт•ч против 585 млн кВт•ч в 2019-м. По мнению госпожи Паниной, росту экспорта будут способствовать принятие климатической стратегии в РФ и введение зеленых сертификатов для снижения углеродного следа поставок, открытие поставок через Латвию, возобновление экспорта на Украину и проч.

Прогноз «Интер РАО» по увеличению экспорта до 15 млрд кВт•ч подразумевает существенное восстановление поставок, однако экспорт останется ниже уровней 2015–2019 годов, замечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала».

В 2015–2018 годах компания поставляла за рубеж около 17 млрд кВт•ч, а в 2019-м — более 19 млрд кВт•ч. Аналитик предупреждает, что это направление бизнеса компании сталкивается с растущими угрозами. Уже известные препятствия: выход прибалтийских государств из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), отказ Украины от российских поставок и запуск АЭС в Белоруссии. Есть и новые угрозы, в первую очередь связанные с будущим запуском механизма углеродного регулирования ЕС (углеродного налога), который должен коснуться и электроэнергии. Существенных перспектив роста у экспортного бизнеса «Интер РАО» на западном направлении становится все меньше, отмечает аналитик, а на восточном направлении перспективы хоть и велики, но за последние 20 лет фактически не реализовались. Бизнес трансграничной торговли оказывает все меньшее влияние на результаты «Интер РАО»: его вклад в чистую прибыль компании в 2020 году составил всего 8% против, например, 20% от доходов по депозитам и валютной переоценки.

Полина Смертина