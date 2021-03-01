Экс-главу Приволжского управления Ростехнадзора задержали по подозрению во взятке

В Татарстане по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — в 1,4 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) задержан бывший глава приволжского управления Ростехнадзора 62-летний Борис Петров.

Как сообщило региональное СУ СКР, в 2019 году он с помощью теперь уже бывшего руководителя Челнинского территориального отдела Ростехнадзора получил взятку от директора неназванного в сообщении ООО за «способствование в выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки» в Набережных Челнах.

По данным СМИ, посредником следствие считает Рената Хакимова, в отношение которого с конца прошлого года расследуется дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Согласно версии следствия, господин Хакимов отказывал в выдаче разрешения на допуск к эксплуатации электроустановок завода Haier в Набережных Челнах, требуя заключить контракт на проведение испытаний с ООО «Научно-технический центр "Эксперт"» стоимостью 1,4 млн руб. В итоге договор был заключен, а деньги, как полагает следствие, получил Борис Петров.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Полина Петрова, Казань