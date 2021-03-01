В ГУ МВД заявили, что журналистов с акций протеста в Петербурге увозили в полицию законно

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели проверку по фактам доставления в отделы полиции журналистов, которые выполняли редакционные задания на акциях в поддержку Алексея Навального в конце января.

Как говорится в ответе главка, подписанном руководителем Управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеславом Степченко и опубликованном на сайте Союза журналистов Петербурга и Ленобласти, «по результатам проверки нарушений законодательства со стороны сотрудников полиции при доставлении указанных лиц допущено не было». В отделы полиции представителей СМИ отвозили для «установления личностей, а также подтверждения нахождения в месте проведения несогласованного публичного мероприятия с целью осуществления профессиональной деятельности журналиста». При этом в ответе управления указывается, что жалоб от журналистов на действия сотрудников полиции не поступало.

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти намерен обжаловать полученный ответ в прокуратуре.

Напомним, что несогласованные акции прошли в Петербурге 23, 31 января и 2 февраля. С акций в полицию были доставлены десятки журналистов, имеющих опознавательные знаки и необходимые документы. Среди задержанных были корреспондент “Ъ-СПб” Олег Дилимбетов.