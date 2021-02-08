Петербургский мундеп обратился в суд из-за воспрепятствования работе журналистов на митинге 23 января

Депутат муниципального совета «Малая Охта» Василий Кунин совместно с членом «Яблока» Юрием Багровым направили в Октябрьский районный суд жалобу на следственный комитет. Ранее господин Кунин обратился в ведомство с требованием возбудить уголовные дела в отношении полицейских за воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (ч.2 ст. 144 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Господин Кунин рассказал “Ъ-СПб”, что 3 февраля получил ответ от СК на свое заявление. Правоохранители отказались возбуждать дело, переслав бумагу в прокуратуру. Теперь он просит суд признать незаконным бездействие следкома. «Дела против политических активистов выдумываются быстро. Против представителей власти их не хотят вобуждать, даже когда факты налицо»,— сообщил депутат Юрий Багров.

23 января были задрежаны не менее 16 журналистов, в том числе Давид Френкель из «Медиазоны», Арсений Веснин из «Эха Москвы», Константин Селин из «Фонтанки. Ру», Кирилл Конторщиков, «Невские новости», Олег Дилимбетов «КоммерсантЪ», Александра Сивцова «Медуза» и другие. Ряд редакций направили обращения в правоохарнительные органы с требованием проверки законности действий полицейских.

Олег Дилимбетов