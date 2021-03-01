Роман Прасков вступил в должность прокурора Ростовской области

Прокурор Ростовской области Роман Прасков вступил в должность, сообщает пресс-служба ГУГП РФ по СКФО и ЮФО. Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть представил господина Праскова губернатору области Василию Голубеву, а также руководителю Следственного управления СК РФ по региону Аслану Хуаде и начальникам управления Федеральной службы безопасности по региону Олегу Южакову и главного управления МВД России по региону Олегу Агаркову.

Напомним, Роман Прасков был назначен на должность прокурора региона указом президента 17 февраля. Ранее он работал прокурором Тульской области.

Наталья Шинкарева