У Dior вышла новая коллекция часов и украшений Gem Dior

Новая коллекция креативного директора ювелирного департамента Dior Виктуар де Кастеллан называется Gem Dior и состоит из 7 часов и 11 украшений. «Коллекция получилась очень современной, а стиль я бы назвала абстрактно-органическим.

Я хотела создать часы и украшения не фигуративными, и, надо сказать, они стали вызовом для наших мастерских в техническом плане». Форма корпуса часов Gem Dior была вдохновлена срезом необработанного кристалла, а браслет — кусочками ткани, которые Кристиан Диор прикалывал к эскизам платьев от-кутюр в качестве образцов. В нехарактерной для Dior Joaillerie геометрии выполнены кольца, браслеты и серьги.