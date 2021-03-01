«Самые востребованные районы — Хамовники и Пресня»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие столичные локации выглядят инвестиционно привлекательными.

Самыми востребованными районами Москвы у клиентов сегмента элитной недвижимости являются Хамовники и Пресня. Здесь оформляется более половины высокобюджетных сделок, причем в Хамовниках каждая третья сделка на сумму более $1 млн. Сейчас этот район лидер по росту цены, и брокеры считают, что цены в нем пока не достигли своего максимума.

По их оценкам, в ближайшие 10 лет повышение стоимости в Хамовниках может составить 50%-70%. Вместе с ним в рейтинг наиболее инвестиционно привлекательных столичных районов за 10 лет эксперты компании Savills добавляют Тверской. Таганский район, по их мнению, трансформируется в заметную элитную локацию.

Район Хамовники продолжает удерживать статус самого востребованного среди покупателей элитной недвижимости, хотя объем экспозиции в нем сокращается. Часть покупательского интереса переключилась на Пресненский и Арбатский районы. Хотя среди потенциальных клиентов еще есть приверженцы Хамовников, которые ждут вывода нового предложения именно здесь.

По рейтингу средней суммы сделок с элитной недвижимостью в столице положительную динамику показали районы Тверской, Арбатский и Цветной бульвар. Несмотря на значительное снижение средней стоимости «квадрата», лидером рейтинга все еще остается Остоженка. На цены здесь оказало влияние то, что были проданы последние лоты в одном из самых дорогих на первичном рынке клубных домов. Средний бюджет сделки в локации — 181 млн руб. Басманный район в числе самых доступных в сегменте. Средняя цена реализованного здесь лота за год составила чуть более 500 тыс. руб. за «квадрат».