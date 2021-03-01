Бизнес подбирает «спасательный круг»

Бизнес пожелал больше льготных кредитов и налоговых послаблений. Новый список мер поддержки направили вице-премьеру Андрею Белоусову. Письмо составил бизнес-обмудсмен Борис Титов на основе опроса предпринимателей. Его результаты показали, что каждая десятая компания рискует покинуть рынок в этом году. Спасти бизнес от коронакризиса помогут специальные налоговые режимы в зависимости от отраслей, льготные кредиты и прямые дотации на сохранение занятости.



Насколько востребованы эти меры? На этот вопрос ответила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Говорить о том, что сейчас нужно действовать избирательно, наверное, не совсем правильно, потому что есть много других отраслей, которые пострадали в большей степени. Так и не начали работать досуговые учреждения, все, что связано с дошкольным образованием. Очень тяжелая ситуация в отрасли, которая занимается спортивными и прочими услугами.

Да, восстановление идет, но предыдущий год был совершенно провальным. И все, что они сейчас заработают и получат, нужно будет направить на погашение задолженности за предыдущие периоды. Поэтому в этом отношении подход, который Борис Титов предлагает с точки зрения реструктуризации и того, что нужно списать определенные долги, накопившиеся за 2020 год, это, наверное, очень правильный подход.

Многие просто не смогут за счет таких поступлений рассчитаться по тому, что у них накопилось в предыдущем году.

Нельзя сказать, что правительство ничего не делает. Министерство экономического развития достаточно серьезно последние несколько месяцев обсуждает вопрос того, как и чем заменить ОКВЭДы. На сегодня понятно только одно, что реального инструмента по падению выручки не оказалось».

Ключевой мерой Титов считает отказ от отнесения компаний к пострадавшим по видам экономической деятельности. Вместо этого омбудсмен предложил взять за основу критерий падения выручки более чем на 30%. Поможет ли это бизнесу? Директор Института стратегического анализа компании FBK Grant Thornton Игорь Николаев в этом сомневается — положение некоторых компаний может только ухудшиться: «Допустим, компания работает в общепите, в сфере туризма. У них выручка упала не на 30%, а на 20% благодаря их собственным усилиям, изобретательности. Получается, что экономическая деятельность явно пострадала, а то, что выручка снизилась не так сильно, произошло благодаря тому, что люди что-то придумали сами. И окажется, что тогда помощь им оказывать не надо. И ее могут получить бездельники, которые, в общем, не особенно напрягались, чтобы как-то сохранить деньги».

Борис Титов — об уроках прохождения Россией коронакризиса Читать далее

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса на 7,7 млрд руб. Ставка составит 3%. Льготный период — шесть месяцев.

Иван Корякин