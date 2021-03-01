Кадастровая палата рассказала о порядке уточнения местоположения границ земельного участка Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю пояснили, для чего необходимо проводить процедуру уточнения границ земельных участков и как избежать споров с соседями

По данным на 1 февраля 2021 г. в Краснодарском крае насчитывается порядка 994 тысяч земельных участков с не уточненными границами. Зачастую такие участки являются причиной разногласий и судебных разбирательств между соседями. Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рассказали, для чего необходимо проводить процедуру по уточнению границ между участками и как избежать земельных споров.

Уточнение границ земельного участка необходимо в том случае, если права на него оформлены, но границы и площадь имеют статус «не уточненные», то есть они не установлены в соответствии с требованиями законодательства. В основном это участки, которые были предоставлены для ведения огородничества, садоводства, личного подсобного или дачного хозяйства, а также индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

«Действующее законодательство не обязывает правообладателей проводить процедуру межевания. Она необходима, прежде всего, для собственного спокойствия и наведения порядка в личном хозяйстве, поскольку это позволит определить границы участка и отразить их в Едином государственном реестре недвижимости. Ведь именно из-за отсутствия четких границ земельного участка и возникают споры между соседями, выливающиеся в судебные разбирательства»,– отмечает начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Игорь Максименко.

Уточнение границ земельного участка возможно в следующих случаях:

при отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельного участка;

если содержащиеся в ЕГРН границы участка определены с точностью, ниже нормативной для земель целевого назначения;

если содержащиеся в ЕГРН сведения о границах участка не позволяют однозначно определить местоположение границ на местности (например, в госреестре недвижимости содержится информация о нескольких значениях границы земельного участка);

при исправлении ошибки в сведениях ЕГРН, в том числе реестровой, о местоположении границ земельного участка.

Уточнение границ проводится с выездом кадастрового инженера на местность и согласованием границ с правообладателями смежных земельных участков.

Эксперты Кадастровой палаты по Краснодарскому краю рекомендуют проверять сведения о кадастровом инженере перед заключением договора на выполнение работ по межеванию. Сведения о допущенных кадастровых инженерах содержатся в государственном реестре, размещенном на сайте Росреестра.

После того как кадастровый инженер проведет работы по установлению границ земельного участка и оформит межевой план, завершающим этапом станет внесение в ЕГРН актуальных сведений об уточненном местоположении границ участка и его площади.

Для внесения полученных сведений в ЕГРН собственнику земельного участка необходимо подать заявление о внесении изменений в сведения госреестра недвижимости. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Росреестра, но для этого необходимо заверить заявление электронной подписью, либо в офисах МФЦ.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Краснодарскому краю