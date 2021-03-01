«Самозанятые не вносят платежи в ПФР»

Ростовский фотограф Валерия Ковтюх с 2019 года работала как ИП на упрощенной системе налогообложения. После введения налога на профессиональный доход в Ростовской области она зарегистрировалась в качестве самозанятой.

«Во-первых, у плательщиков НПД отчетность значительно проще, чем у ИП, – объясняет гос-

пожа Ковтюх. – Во-вторых, ниже ставка налога: на УСН она составляла 6% при работе с любыми клиентами; как самозанятая я плачу с доходов, полученных за услуги, оказанные физическим лицам, только 4%. Именно на физлица приходится основная часть моих клиентов, с организациями я работаю редко».

Также роль в решении фотографа перейти на НПД сыграл тот факт, что самозанятые в отличие от ИП не делают отчисления в пенсионный фонд, в первую очередь — в Пенсионный фонд России.

Благодаря полученному в прошлом году налоговому капиталу в размере одного минимального размера оплаты труда, сейчас ставка налога на профессональный доход для Валерии Ковтюх составляет 3%.