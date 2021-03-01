«НПД помог снизить налоговые расходы»

В конце 2019 года Елена Колесникова создала ООО, чтобы предоставлять услуги в сфере психотерапии, а также проводить психологические мастер-классы и тренинги. Компания работала по УСН, ставка составляла 6%. Пандемия негативно сказалась на рынке — в августе госпожа Колесникова перешла на НПД. «Сложилась непрос-

тая экономическая ситуация —

мне потребовалось скорректировать свои налоговые расходы, – объясняет она. – В то же время моя деятельность в обязательном порядке предусматривает наличие официальной регистрации. Ставка НПД обеспечила максимально комфортные условия».

В июне 2020 года на фоне пандемии правительство России предоставило самозанятым дополнительную меру поддержки —

налоговый капитал в размере одного МРОТ (12130 руб.), действующий по тому же принципу, что и установленный для плательщиков изначально налоговый вычет. Елена Колесникова воспользовалась ею и дополнительно снизила налоговую нагрузку. Кроме того, поскольку госпожа Колесникова имеет статус ИП, она смогла получить микрозаем РРАПП в размере 130 тыс. руб.