Ярославское МЧС предупреждает о штормовом ветре и мокром снеге

Главное управление МЧС по Ярославской области 1 марта опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении в регионе погодных условий. В ведомстве сообщают, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 1 марта в течение суток в Ярославле и Ярославской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается, что в области усилится западный и северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с. На дорогах прогнозируется возникновение гололедицы.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за сильного снега и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи. Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ. Прогнозируется увеличение случаев травматизма среди населения

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в регионе по данным метеорологов до 5 марта прогнозируется теплая погода. Дневная температура будет доходить до плюс двух градусов. Затем до конца недели ожидается похолодание с дневными температурами на уровне минус восемь градусов и ночными температурами до минус 15 градусов.

Антон Антонов