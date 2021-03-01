В Ярославской области во второй половине недели похолодает до минус 15 градусов

В Ярославской области до середины текущей недели ожидается теплая погода с дневной температурой до плюс двух градусов, сообщает портал «Метеовести» со ссылкой на центр погоды «Фобос». В сообщении отмечается, что в конце недели прогнозируется очередное похолодание, при котором температуры воздуха будет понижаться до минус 15 градусов.

По данным синоптиков, с 1 по 5 марта средняя дневная температура в регионе ожидается от нуля градусов до плюс двух градусов. Ночью температура воздуха в этот период будет от минус двух до минус семи градусов. В конце недели с 5 по 7 марта ожидается похолодание, при котором дневная температура будет составлять минус восемь градусов, а ночью столбик термометра опуститься до минус 15 градусов.

По прогнозу синоптиков, самыми холодными днями на текущей неделе будут выходные 6 и 7 марта. В эти дни также ожидается усиление ветра до 9 м/с. На протяжении всей недели метеорологи прогнозируют пасмурную погоду с осадками в виде небольшого снега.

Алла Чижова