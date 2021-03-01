В Санкт-Петербурге снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В течение последней недели февраля в Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 43,8%. Об этом сообщает городское управление Роспотребнадзора.

В указанный период наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах: взрослого населения на 23,4%, детей 0-2 года на 60,5%, детей 3-6 лет на 45,0%, детей 7-14 лет на 44,0%. Все показатели в настоящий момент находятся ниже эпидемиологических порогов.

До этого о снижении заболеваемости гриппом в Петербурге “Ъ-СПб” сообщал в начале февраля.