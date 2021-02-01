В Петербурге снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщает петербургское управление Роспотребназдора.

По словам ведомства, за неделю с 25 по 31 января наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах, причем большинство зарегистрированных случаев пришлось на заражение вирусами негриппозной этиологии.

Ранее “Ъ-СПб” приводила слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что Минздрав планирует привить 60% населения от COVID-19, если «промышленность выпустит нужные объемы раньше» в течение первого полугодия. Господин Мурашко сослался на опыт последней вакцинации от гриппа, в ходе которой удалось привить 60% населения всего за три месяца.