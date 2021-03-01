Имущество экс-главы НПАТ Дмитрия Цыганкова реализуют в рамках банкротства

Арбитражный суд Нижегородской области отменил реструктуризацию долгов признанного банкротом бывшего главы МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) Дмитрия Цыганкова. В отношении имущества господина Цыганкова введена процедура реализации сроком на полгода, следует из картотеки суда.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, банкротство Дмитрия Цыганкова инициировали Федеральная налоговая служба и министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области. ФНС заявила о накопленной с 2010 года задолженности господина Цыганкова по налогам в размере 12,5 млн руб., а министерство насчитало 3,2 млн руб. долга за аренду земельного участка по договору 2001 года. На участке площадью 18,9 тыс. кв.м. по адресу Красная слобода, 9 расположены ресторан «Купеческий» и объект культурного наследия – бывшее правление завода Курбатова.

Ранее суд запретил сделки с недвижимостью: конкурсный управляющий Дмитрий Лядащев заявил, что Дмитрий Цыганков попытался сократить список своего имущества в ущерб кредиторам.

Дмитрий Цыганков руководил НПАТ в 2016-2018 годах в статусе исполняющего обязанности директора. В период его руководства предприятия сопровождал скандал с закупкой некачественного топлива и последующей поломкой трех десятков новых автобусов ЛиАЗ-6213.

Владимир Зубарев