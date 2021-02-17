Суд запретил сделки с имуществом экс-главы НПАТ Дмитрия Цыганкова

Арбитражный суд Нижегородской области запретил сделки с имуществом бывшего главы МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) Дмитрия Цыганкова, в отношении которого рассматривается дело о банкротстве, следует из судебной картотеки.

Речь идет о зданиях и подсобных сооружениях по адресу Красная слобода, 9 – там расположен ресторан «Купеческий» и бывшее правление завода Курбатова, объект культурного наследия, где был организован первый в Нижнем Новгороде марксистский кружок. За аренду этого участка министерство имущества и земельных отношений Нижегородской области взыскивает с Дмитрия Цыганкова 3,2 млн руб. и добивается банкротства должника вместе с ФНС, насчитавшей господину Цыганкову 12,5 млн руб. налоговой задолженности с 2010 года.

Обеспечительные меры попросил ввести конкурсный управляющий господина Цыганкова Сергея Лядащев из ассоциации СРО «ЦААУ». Господин Лядащев заявил, что Дмитрий Цыганков попытался сократить список своего имущества в ущерб кредиторам. По его ходатайству суд запретил Росеестру регистрировать любые сделки с указанной недвижимостью.

В августе арбитражный суд ввел процедуру реструктуризации долгов Дмитрия Цыганкова, который в 2016-2018 годах руководил НПАТ в статусе исполняющего обязанности директора. В этот период предприятие сопровождали скандалы с закупкой некачественного топлива, из-за которого сломались три десятка новых ЛиАЗ-6213, и предновогодних контрактов с поставщиками горючего с последующим его резким удорожанием.

Владимир Зубарев