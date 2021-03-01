Белгородэнерго: оформить заявку и подключиться к сетям – просто!

Фото: Белгородэнерго

«Россети Центр Белгородэнерго» обращает внимание жителей области на возможность оперативного, без посредников подключения домовладений к электрическим сетям.

Все мероприятия по подключению к электроснабжению на территории Белгородской области выполняет «Россети Центр Белгородэнерго». Подать заявку на технологическое присоединение можно в личном кабинете на сайте «Портал-тп.рф» там же можно сообщить о своем желании, помимо основного договора ТП, заключить дополнительный договор на выполнение всех работ, связанных с компетенцией потребителя по подготовке к подключению внутренних сетей.

Белгородэнерго обращает внимание жителей области, что оформление заявки и выдачу договора технологического присоединения филиал выполняет БЕСПЛАТНО. Если у заявителя возникают вопросы, он может обратиться за помощью по следующим каналам коммуникации:

в произвольной форме задать вопрос специалисту Белгородэнерго на сайте «Портал-тп.рф»;

направить обращение на сайте «Россети Центр» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/;

заказать обратный звонок оператору Контакт-центра «Россети Центр» на сайте компании - https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/requestcall/;

в произвольной форме написать письмо на электронную почту «Россети Центр Белгородэнерго»;

позвонить на прямую линию энергетиков 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Энергетики в кратчайшие сроки ответят на вопросы потребителей, помогут заполнить заявку и решить любые вопросы, связанные с подачей электроэнергии в домовладения. Таким образом потребитель не столкнется с риском переплаты денег и неполучения услуги в установленный срок.