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Белгородэнерго: оформить заявку и подключиться к сетям – просто!

Фото: Белгородэнерго

«Россети Центр Белгородэнерго» обращает внимание жителей области на возможность оперативного, без посредников подключения домовладений к электрическим сетям.


Все мероприятия по подключению к электроснабжению на территории Белгородской области выполняет «Россети Центр Белгородэнерго». Подать заявку на технологическое присоединение можно в личном кабинете на сайте «Портал-тп.рф» там же можно сообщить о своем желании, помимо основного договора ТП, заключить дополнительный договор на выполнение всех работ, связанных с компетенцией потребителя по подготовке к подключению внутренних сетей.

Белгородэнерго обращает внимание жителей области, что оформление заявки и выдачу договора технологического присоединения филиал выполняет БЕСПЛАТНО. Если у заявителя возникают вопросы, он может обратиться за помощью по следующим каналам коммуникации:

  • в произвольной форме задать вопрос специалисту Белгородэнерго на сайте «Портал-тп.рф»;
  • направить обращение на сайте «Россети Центр» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/feedback/complaint/nat/;
  • заказать обратный звонок оператору Контакт-центра «Россети Центр» на сайте компании - https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/requestcall/;
  • в произвольной форме написать письмо на электронную почту «Россети Центр Белгородэнерго»;
  • позвонить на прямую линию энергетиков 8-800-220-0-220, короткий номер 13-50.

Энергетики в кратчайшие сроки ответят на вопросы потребителей, помогут заполнить заявку и решить любые вопросы, связанные с подачей электроэнергии в домовладения. Таким образом потребитель не столкнется с риском переплаты денег и неполучения услуги в установленный срок.

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