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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по новой ледовой арене в Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту новой арены на месте бывшего СКК. Об этом сообщила пресс-служба компании «СКА Арена».

«Государственная экспертиза подтвердила конструктивную надежность принятых проектных решений, а также дальнейшую безопасность эксплуатации здания», — заявил Алексей Сидоренков, генеральный директор компании «ГОРКА», участвующей в строительстве. Теперь проектировщики займутся детальной проработкой документации.

О том, как разрабатывались варианты облика будущей ледовой арены, читайте в материале “Ъ-СПб” "«СКА Арена» приобретает концептуальный облик"

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