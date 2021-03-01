Верховный суд подвел итоги 2020 года по экономическим спорам

Верховный суд (ВС) РФ опубликовал официальную статистику рассмотренных им за 2020 год экономических споров.

В порядке надзора на уровне президиума ВС в прошедшем году было рассмотрено два экономических спора. На уровне кассационной инстанции рассмотрено 33,47 тыс. жалоб на решения судов нижестоящих инстанций, из них 419 было передано в экономколлегию ВС (1,25%). По итогам рассмотрения коллегия удовлетворила 386 жалоб (92%), в 29 случаях было отказано, 3 заявления оставлены без рассмотрения, по одной жалобе производство прекращено.

Чаще всего экономколлегия ВС отменяла судебные акты первой инстанции (265), из которых в 187 случаях дело направлено на новое рассмотрение. Реже отменялись акты апелляционной и кассационной инстанций — в 57 и 55 случаях соответственно.

При рассмотрении 37 кассационных дел ВС были использованы средства видеоконференц-связи.

Кроме того, 6263 жалобы, среди которых были не подлежащие рассмотрению в порядке АПК РФ или разрешение которых не относится к компетенции суда, были рассмотрены в управлении по организационному обеспечению рассмотрения обращений ВС.

О смене главы коллегии по экономическим спорам ВС читайте в материале “Ъ” «Арбитражи отдали под общую юрисдикцию».

Екатерина Волкова