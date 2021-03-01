Анна Шаталина, «Согласие»: «В 2020 году мы выплатили клиентам в Свердловской области 305,3 миллионов рублей»

Что предпочитают страховать уральцы, как пандемия повлияла на цифровизацию и сколько зарабатывает страховой агент – на эти и другие вопросы отвечает директор Уральского окружного филиала страховой компании «Согласие» Анна Шаталина.



Каковы тенденции на рынке страхования Урала и ждет ли его рост в этом году?

Одна из основных тенденций – рост доступности страховых услуг для жителей небольших городов и поселков на Урале. Мы хотим, чтобы каждый мог выбрать страховой продукт, исходя из своих потребностей, поэтому планируем продолжить дальнейшее расширение присутствия в регионе и намерены увеличить агентскую сеть на 50% в течение двух-трех лет.

Для Свердловской области характерна ситуация большинства российских регионов – преобладание розничного страхования, на которое приходится 78% всей премии. Крупнейшие виды розничного страхования в регионе – это моторные линии бизнеса (ОСАГО и автокаско), а также страхование жизни и от несчастных случаев. В корпоративном страховании основу портфеля составляют ДМС, моторные виды (ОСАГО и автокаско) и страхование имущества юрлиц.

На рынке Уральского федерального округа (УФО) крупнейшие виды розничного и корпоративного страхования те же, что и в Свердловской области. Единственное отличие – выше доля премии по страхованию имущества юрлиц из-за страхования нефтепромыслов ЯНАО.

В 2020 году страховой рынок Урала, как и России в целом, избежал снижения. Поэтому в 2021 году у страхования – в отличие от других отраслей – нет большого потенциала для возвратного роста. В этих условиях мы ожидаем, что рынок Урала вырастет на 2-3% по итогам года.

Отразилась ли деятельности филиала пандемия и введенные из-за нее в прошлом году ограничительные меры?

Самоизоляция отразилась на доступности всех услуг, в том числе, и страховых. Но мы всегда помним, что занимаемся социально ответственным бизнесом. Давать финансовую защиту людям в любых обстоятельствах – вот наша главная задача. Поэтому и во время ограничительных мер, следуя рекомендациям Банка России, мы продолжали обслуживать клиентов – заключать договоры страхования и, конечно, урегулировать убытки. Например, по ОСАГО мы урегулировали более 700 страховых случаев жителей региона и выплатили 41,1 млн руб. или на 22% больше по сравнению с 2019 годом. По каско возмещение выросло еще больше – на 37% до 189 млн руб. По всем видам страхования мы выплатили клиентам в Свердловской области 305,3 млн руб.

Какие полисы интересуют уральцев?

Наша компания является одной из ведущих на рынке автокаско, в «Согласии» сборы в Свердловской области по этому виду страхования в 2020 году выросли на 22%.

В прошлом году наметилась очень важная тенденция – вырос интерес к страхованию жилья и другого имущества. В условиях экономической нестабильности россиянам все чаще важно и сохранить его, и избавиться от непредвиденной финансовой нагрузки, если что-то случится. В прошлом году наши поступления по страхованию имущества жителей Свердловской области увеличились на четверть.

Пользуется ли сейчас популярностью страхование здоровья?

Весной, например, большим спросом пользуется наш страховой продукт «Антиклещ». Полис «Антиклещ» от «Согласия» предоставляет страховую защиту от всех инфекций, передаваемых клещами. Он действует на всей территории России в течение 12 месяцев, при этом количество страховых случаев за период страхования не ограничено. В 2020 году мы застраховали почти 8 тысяч жителей региона по этой программе и выплатили возмещение на сумму 2 млн руб. – на 64% больше, чем годом ранее.

В прошлом году компания «Согласие» стала одним из первых страховщиков, запустивших продажи страховки от коронавируса. Страховой защитой в течение года обеспечиваются: страхователь, а также его близкие родственники в возрасте от 3 до 60 лет. Спрос на этот продукт был особенно высоким в первую неделю самоизоляции. Нашим семейным продуктом страхования от коронавируса чаще всего интересовались люди 35-45 лет – на них пришлось 44% проданных полисов. Причем, в основном, покупали его главы семейств – мужчины.

Крупные компании, застраховавшие в «Согласии» своих сотрудников по ДМС, часто дополняют договоры этой программой.

Как цифровизация повлияла на страхование, какие сервисы сейчас используются?

Возможность осуществления ряда операций онлайн, безусловно, оказала большое влияние на страховую отрасль. В первую очередь, готовность IT-инфраструктуры позволила страховщикам организовать полноценную удаленную работу, что немаловажно. Многие сервисы уже были, что называется, в предрелизном тестировании. Пандемия лишь подтолкнула к скорейшему внедрению.

Благодаря упрощенному оформлению полисов каско в дистанционном формате клиентам не требуется приезжать в офис, что было особенно востребовано в период ограничительных мер. Оплата производится онлайн, полис отправляется на электронную почту клиенту. При помощи электронного каско часть клиентов компаний, где не было такой возможности, перешла именно на е-каско. А в результате процедуры удалённого урегулирования убытков сократился срок урегулирования страховых случаев.

Упростился документооборот. Благодаря цифровизации все документы автоматически подгружаются в базу, без необходимости сканирования.

Компании такие сервисы дают возможность уменьшения трудозатрат бэкофиса и сокращение времени на обработку документов.

Цифровизация процессов взаимодействия с агентами позволила не снижать темпы набора новых продавцов даже в период ограничений. По итогам прошлого года в Свердловской области мы увеличили их число на 22%, а премию через этот канал – на 72% до 142,3 млн руб.

Мы постепенно переводим все большее число сервисов в цифровой формат. В ближайшее время продолжат развитие сервисы удаленной покупки страховых продуктов, самоосмотра, заявления и урегулирования страхового случая и будут доработаны мобильные сервисы.

Вы рассказали о том, что в прошлом году увеличилось число агентов компании. Кто выбирает эту профессию и сколько может заработать агент?

Во времена экономической нестабильности граждане зачастую ищут дополнительные источники восполнения дохода, которого они лишились, а профессия страхового агента позволяет это сделать достаточно быстро. По нашим данным, агенты-новички получают свой первый доход уже через 1,5 месяца. Средний заработок классического агента составляет 108,4 тыс. руб. в год. Причем, потенциальный доход не ограничен, и у нас в компании есть агенты, которые зарабатывают больше – и не только в Москве. Таким, например, является один из наших агентов в Свердловской области: в прошлом году он заработал миллионы, продавая полисы каско.

Профессию страхового агента, как правило, выбирают активные люди зрелого возраста, которые ранее работали в других отраслях. Чаще всего успеха в работе добиваются агенты старше 50 лет – они зарабатывают на 39% больше среднего дохода. Самый высокий средний заработок у женщин этого возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, – 67% против 33%.

ООО «СК «Согласие»