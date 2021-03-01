Адвокаты экс-схиигумена Сергия обжаловали продление его ареста

Защита экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) обжаловала в Мосгорсуде постановление Басманного райсуда Москвы, продлившего срок содержания бывшего клирика под стражей на три месяца, до 28 мая, сообщает telegram-канал «Защита Отца Сергия». Напомним, его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Под арестом отец Сергий находится с 29 декабря 2020 года. Свою вину он не признает, от показаний сторона защиты пока отказывается.

Экс-схимонах Сергий был задержан во время штурма Среднеуральского женская монастыря, духовником которого остается, несмотря на решение церковного суда о лишении его сана и отлучения от церкви. Защита и сам отец Сергий настаивают, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии епархии к монастырю. Как ранее сообщали адвокаты, ссылаясь на данные монастыря и слова экс-схиигумена Сергия, после решения церковного суда обитель перестала финансировать епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год). Кроме того, экс-схиигумен Сергий заявил, что епархия скрывала от патриарха пожертвования Среднеуральского монастыря.

Кроме того, епархия претендует на право собственности на постройки монастыря (оцениваются в 1 млрд руб. и строились на пожертвования паствы экс-схиигумена Сергия). Так, епархия через суд уже добилась права собственности на один из храмов монастыря. Помимо этого, епархия подала иск к администрации городского округа (ГО) Среднеуральск, о признании права собственности на еще восесь зданий Среднеуральского монастыря.