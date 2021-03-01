Муниципалы обратились к губернатору с требованием проверки использования уборочной техники на митингах

Депутат МО «Южно-Приморский» Александр Кузнецов направил обращение на имя губернатора Петербурга Александра Беглова с требованием проверить целевое использование снегоуборочной техники, а также общественного транспорта во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Об этом сообщает штаб господина Навального в Петербурге.

Под данным обращением свои подписи поставил 41 муниципальный депутат. В документе сказано, что в МО «Южно-Приморский» поступают обращения жителей по поводу плохой уборки снега в городе. При этом снегоуборочная техника используется для перекрытия улиц во время мирных акций, а непредназначенные для транспортировки правонарушителей автобусы и маршрутки – для доставления задержанных в отделы полиции.

Также в обращении сказано, что комитет по благоустройству разместил тендер на «оказание услуг по противодействию терроризму на 7,5 млн рублей. Однако в перечне задач комитета противодействие терроризму не значится.

Ранее с подобным вопросом в комитет по благоустройству Петербурга обращалась депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова. Ей ответили (документ имеется в распоряжении “Ъ-СПб”) лишь то, что на противодействие терроризму уже заключены госконтракты, а уборка снега проводится «в соответствии с требованиями технологического регламента». В качестве меры реагирования на депутатский запрос, Ксению Лаврову уведомили о даче указания «не допускать снижения контроля за выполнением работ подрядными организациями».

Олег Дилимбетов