Комитет по благоустройству Петербурга спросили о нецелевом использовании уборочной техники

Муниципальный депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова обратилась к руководству комитета по благоустройству Петербурга (обращение имеется в распоряжении “Ъ-СПб”) с вопросом о нецелевом использовании снегоуборочной техники.

В своем обращении госпожа Лаврова просит пояснить, с чем связана плохая уборка снега в Петербурге, в частности, во «Владимирском округе» при наличии достаточного количества техники. Одновременно с этим депутат отмечает недавнюю закупку за 7,5 млн рублей на «грузовые автомобили для обеспечения мер по противодействию терроризму». «Прошу дать разъяснения по поводу нецелевого использования снегоуборочной техники (используется не для уборки снега, а для перекрытия улиц)»,— указывает она в запросе.

Напомним, что утром центр Петербурга был перекрыт силовиками, однако ответственность за этот шаг на себя никто не берет: администрация, как и МВД, утверждают, что они не имеют к этому отношения. В Смольном же сообщили, что дороги были перекрыты по требованию полиции.

Олег Дилимбетов