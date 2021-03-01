Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за высказываний петербургского профессора о холокосте

Прокуратура Ленинградской области провела проверку высказываний бывшего преподавателя Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС и Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимира Матвеева, который на январском вебинаре для учителей заявил, что уничтожение евреев во время Второй мировой войны не было таким массовым, а газовые камеры были необходимы для дезинфекции. Надзорный орган пришел к выводу, что в его словах содержатся действия по реабилитации нацизма, которые можно квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

«Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси»,— говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

В январе во время вебинара для учителей Владимир Матвеев выступил с докладом «Историческая правда и мифы в системе общественного управления». Там он на протяжении полутора часов рассказывал, что холокоста не было, а цифра 6 млн жертв преувеличена. СПбГЭУ и СЗИУ РАНХиГС прекратили сотрудничество с преподавателем.

Марина Царева, Санкт-Петербург